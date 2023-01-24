Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den yeni açıklama: Evladım var...
Geçtiğimiz hafta kansere yakalandığını öğrenen Nagihan Karadere, süreçle ilgili konuştu. Ölümden korkmadığını söyleyen Karadere, "Ölümden korkmuyorum. Benim bir evladım var güçlü olmak zorundayım" dedi.
Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacılarından olan Milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz haftalarda aldığı bir haberle derin üzüntü yaşamıştı.
Rahim ve meme kanserine yakalandığını öğrenen ünlü sporcu, önceki gün Bebek'te süreçle ilgili açıklamalar yaptı.
Sözlerine "Kanser olduğumu ilk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı" diye başlayan Nagihan Karadere, şunları söyledi: "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası. Benim bir evladım var ve güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu. Bu hastalığı yeneceğim."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2023? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli?
- YILIN İLK FAİZ KARARI! 2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
- HAC ÖN KAYIT 2023! Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?
- KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!
- ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...