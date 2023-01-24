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Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den yeni açıklama: Evladım var...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den yeni açıklama: Evladım var...

Geçtiğimiz hafta kansere yakalandığını öğrenen Nagihan Karadere, süreçle ilgili konuştu. Ölümden korkmadığını söyleyen Karadere, "Ölümden korkmuyorum. Benim bir evladım var güçlü olmak zorundayım" dedi.

Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacılarından olan Milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz haftalarda aldığı bir haberle derin üzüntü yaşamıştı.




Rahim ve meme kanserine yakalandığını öğrenen ünlü sporcu, önceki gün Bebek'te süreçle ilgili açıklamalar yaptı.




Sözlerine "Kanser olduğumu ilk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı" diye başlayan Nagihan Karadere, şunları söyledi: "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası. Benim bir evladım var ve güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu. Bu hastalığı yeneceğim."




Bu arada Milli atlet, 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanmaya sebep olarak Karadere'nin eşi Uğur Gökçe'nin ortaya çıkan çıplak fotoğrafları gösterilmişti.

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