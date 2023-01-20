Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim....
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 20 Ocak 2023 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
20 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birincisi henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde yayınlanan haftanın finalinde kazanan ismin açıklanması bekleniyor.
16-20 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Funda Hanım
İbrahim Bey
Çiğdem Hanım
Ceren Hanım
İlker Bey
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