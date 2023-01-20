Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI YOK MU?

20 Ocak 2023 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Bugünkü Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.