20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023
ABONE OL
Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

"Arka Sokaklar yayından kalkacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisisi Arka Sokaklar'ın bir süredir yeni bölümleri yayınlanmıyor. Dizinin hayranları yeni bölüm için detayları merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

" Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI YOK MU?

20 Ocak 2023 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Bugünkü Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

20 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Melekler ve Şeytanlar

22:45 Yabancı Sinema Melekler ve Şeytanlar

01:30 Yabancı Sinema Kaçan Kovalanır

02:45 Gelinim Mutfakta

05:20 Kavak Yelleri

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA