Yalı Çapkını 18. bölüm İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 20 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
Star TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 18. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit ve Seyran'ın aşk çıkmazı ise izleyenleri ekranları başına kilitliyor. İşte, 20 Ocak 2023 Yalı Çapkını 18.bölüm canlı izlemek için detaylar!
20 Ocak Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar devam ediyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Yalı Çapkını 18. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 18. bölüm full izlemek için detaylar...
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 20 Ocak Cuma akşamı 18. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur.
İFAKAT VE ORHAN'IN BÜYÜK KORKUSU
İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE
Yalı Çapkını 17. bölümünü Star TV adresinden izleyebilirsiniz. https://www.startv.com.tr/canli-yayin linkinden Yalı Çapkını 17. bölümüne ulaşabilirsiniz.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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- Yalı Çapkını 18. bölüm İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 20 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
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