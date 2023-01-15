Survivor Barış 2023 KİMDİR? | Kaç kez dünya şampiyonu oldu? Ünlüler Barış Telli kaç yaşında, nereli, bacağına ne oldu? İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor 2023 sezonu ünlüler adasında yarışacak olan Barış Telli ile ilgili detaylar araştırılıyor. 32 yaşındaki yarışmacı 1993 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağını kaybetti. Peki Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Telli'nin bacağına ne oldu?