Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlayacak? Survivor Türkiye kadrosunda kimler var? 15 Ocak TV8 yayın akışı...

Ekranların sevilen yarışma programı 2023 sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun yayınlanmasına saatler kala Survivor Türkiye severleri yarışmaya dair detayları araştırmaya başladı. Bu sene gönüllüler, ünlüler ve fenomenler kategorisinde ayrılan yarışmacıların kim olduğu araştırılıyor. Peki 2023 Survivor kadrosunda kimler var? Survivor saat kaçta başlıyor?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.01.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 12:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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