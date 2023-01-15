SURVİVOR ALEYNA KİMDİR? | Gönüllüler takımından Aleyna Elibol, kaç yaşında, nereli ne iş yapıyor? Hangi dizilerde rol aldı?
Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli şeklinde araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor Türkiye yarışmasının 2023 sezonun başlamasına saatler kala yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Gönüllüler ekibinde yer alan Aleyna Elibol ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki gönüllüler takımından Aleyna Elibol, kaç yaşında, nereli ne iş yapıyor? Hangi dizilerde rol aldı?
Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Fenomen yarışma programının ilk bölümü 15 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bu sene fenomenler, gönüllüler ve ünlüler kategorisiyle ayrılan yarışmacılar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Gönüllüler adasında yarışacak isimlerden biri olan Aleyna Elibol sıklıkla araştırılıyor. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi dizilerde oynadı?
SURVIVOR 2023 BU AKŞAM VAR MI?
Survivor 2023 sezonu 15 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?
1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.
Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Elibol, Dominik yolculuğu öncesinde sevenleriyle vedalaştı.
İşte Elibol'un o paylaşımı;
"En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."
SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?
FENOMENLER:
*Alper Rende
*Buse Plan
*Halil İbrahim Göker
*Elanur
*Chaby Han
*Kürşat Juan
ÜNLÜLER:
*Seçkin Piriler
*Wilson
*Zeynep Alkan
*Aysu Keskin
*Cansu Tuman
*Yusuf Güney
*Barış Telli
*Murat Eken
GÖNÜLLÜLER:
*Aziz
*Gizem Avcı
*Aleyna
*Asena
*Osman Can
*Özgür
*Tunga
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