Erdal Özyağcılar tadilat yapmak isterken dolandırıldı! Soluğu karakolda aldı
Erdal Özyağcılar, evine tadilat yaptırmak istedi. Boya, badana işlemleri için anlaştığı Yılmaz K.'ya tam 80 bin TL ödedi. Ancak parayı alan usta, 1 ay geçmesine rağmen işe gelmedi. Karakola giden usta sanatçı, şikayette bulundu.
Usta oyuncu ve eşi, evini tadilat yaptırmak isterken dolandırıldı! Mağdur, sanatçı Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar'dı.
Bunun üzerine Erdal Özyağcılar, Yılmaz K.'nın banka hesabına işe başlaması için 60 bin TL, gerekli malzemeleri alması için de 20 bin TL para yolladı. Bir süre sonra tadilata başlamayan ustayı aradı.
'EŞİM HASTAYDI' DEDİ
Ancak ulaşamadı! Parayı almasına rağmen işe başlamayan Yılmaz K.'yı şikayet etmek için polis merkezine başvuru yaptı. Özyağcılar çiftinin şikayeti üzerine Yılmaz K. hakkında soruşturma başlatıldı.
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