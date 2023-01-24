Survivor Halil kimdir? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? Sosyal medya hikayesi...
Halil İbrahim Göker kimdir, sorusu Survivor'ın yeni sezonu ile merak edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında 2023 sezonu 15 Ocak'ta başlayacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olarak ekranlara gelecek Survivor 2023'te Fenomenler kadrosunda yer alan Halil İbrahim Göker'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Halil kimdir? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar...
Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, Survivor 2023 ile gündeme geldi. Yeni sezona 15 Ocak'ta başlayacak olan Survivor 2023'te Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler formatı ekranlara gelecek. Fenomenler kadrosunda yer alan Halil İbrahim Göker'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Survivor Halil kimdir? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? İşte cevaplar...
HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. İlk olarak video paylaşım uygulaması olan Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Göker, sonrasında YouTube ve Instagram'a içerik üretmeye başladı.
Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde almıştır.
Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Halil İbrahim Göker, ilk oyunculuk deneyimini Taş Mektep isimli filmde yaşadı. Ardından Sihirbazlık Okulunda Bir Türk, Nasıl Yani, Klavye Delikanlıları, Çakallarla Dans 5, Naz Evi, Olmadı Kaçarız ve Çirkin Şansı adlı yapımlarda rol aldı.
"Bu tür konuşmaları pek beceremiyormuşum onu anladım ama yapmak zorunda olduğumu da biliyorum, yaklaşık 10 senedir sosyal medyaya içerik üretiyorum, sizin sayenizde bir şeylere sahip oldum, sizin sayenizde şu an Survivor'ın içerisindeyim ve yine sizin desteğinizle orada yeni bir hikaye yazacağım! Hani diyorlar ya "Bir gecede cahil bırakıldık" diye cidden bir gecede çok şey değişebiliyormuş bir gecede sizle, bu ortamla, bu mecrayla net bir şekilde iletişimimin kesiliyor. Bu cidden benim gibi işi komedi, güldürü olan biri için çok garip bi duyguymuş, insana durgunluk getiren bir duyguymuş. Hayallerime giden yolda, böyle bi yolculuğa çıkmam gerekiyordu ve zamanı da gelmişti, şimdi size giderayak bir bilgi daha veriyorum en güzel hikayeler şu şekilde ortaya çıkar; "YA KASABAYA BİR YABANCI GELİR YA DA KAHRAMAN BİR YOLCULUĞA ÇIKAR" :)
Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar, beni ne kadar uzun süre görmezseniz bilin ki benim için o kadar iyidir, bu süreçte bana bi' sempati duyup, takip eden herkes şimdiden hoşgeldi :) döndüğümde hazırda bekleyen projelerle görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet"
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