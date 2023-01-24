Survivor Halil kimdir? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? Sosyal medya hikayesi...

"Bu tür konuşmaları pek beceremiyormuşum onu anladım ama yapmak zorunda olduğumu da biliyorum, yaklaşık 10 senedir sosyal medyaya içerik üretiyorum, sizin sayenizde bir şeylere sahip oldum, sizin sayenizde şu an Survivor'ın içerisindeyim ve yine sizin desteğinizle orada yeni bir hikaye yazacağım! Hani diyorlar ya "Bir gecede cahil bırakıldık" diye cidden bir gecede çok şey değişebiliyormuş bir gecede sizle, bu ortamla, bu mecrayla net bir şekilde iletişimimin kesiliyor. Bu cidden benim gibi işi komedi, güldürü olan biri için çok garip bi duyguymuş, insana durgunluk getiren bir duyguymuş. Hayallerime giden yolda, böyle bi yolculuğa çıkmam gerekiyordu ve zamanı da gelmişti, şimdi size giderayak bir bilgi daha veriyorum en güzel hikayeler şu şekilde ortaya çıkar; "YA KASABAYA BİR YABANCI GELİR YA DA KAHRAMAN BİR YOLCULUĞA ÇIKAR" :)