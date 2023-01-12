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Son dakika: Türk halk müziğinin acı günü: Burhan Çaçan hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Son dakika: Türk halk müziğinin acı günü: Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. Peki Burhan Çaçan kimdir? İşte hayatı...

Burhan Çaçan hayatını kaybetti! BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ!

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi. Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan'ın vefatını, sosyal medyada yaptığı, "Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." sözleriyle duyurdu.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi.

1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

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