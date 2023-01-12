ALDATMAK ATV İZLE | Aldatmak 16. bölüm FULL HD izle! Yeni bölümde neler olacak? 12 Ocak ATV canlı yayın

Aldatmak dizisi 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Bu haftaki bölümde, Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yaparken Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. İşte Aldatmak dizisi yeni bölümüne dair tüm detaylar...