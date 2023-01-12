Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, elenecek mi? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel diskalifiye mi oldu? Furkan'dan sonra...
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programı son zamanlarda diskalifiye haberleriyle gündemde. Yarışmadaki damat adayı Furkan'ın diskalifiye haberinin ardından Yeliz'in de eleneceğine yönelik iddialar, sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, "Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, elenecek mi?" , "Kısmetse Olur Yeliz Açıkel diskalifiye mi oldu? " İşte, detaylar...
Kısmetse Olur Yeliz diskalifiye mi oldu? sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. İlk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Damat adayı Furkan, diskalifiye iddialarıyla gündeme gelirken Yeliz de elenen isimler arasında adını duyurdu. Peki, "Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, elenecek mi?" , "Kısmetse Olur Yeliz Açıkel diskalifiye mi oldu? "
KISMETSE OLUR FURKAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Kısmetse Olur'un yayınlanan son bölümünde damatlarda evinde yer almayan Furkan Ağca merak konusu oldu. Yarışmacının diskalifiye edildiği program sunucusu Öykü Serter tarafından doğrulandı. Serter diskalifiye haberini; "Çok önem arz eden bazı bilgilerini bizlerden gizlediğini yeni öğreniyoruz. Bu bir diskalifiye sebebidir. Onunla vedalaşıyoruz." sözleriyle duyurdu.
YELİZ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Programdaki eski eş adayı Erol ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yeliz Açıkel, hakaretler yüzünden hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Yeliz'in programda Aybüke'ye saldırdığı iddiası ardından diskalifiye söylentileri de yayıldı. Yeliz hakkındaki iddiaların gerçek olup olmadığı ilerleyen bölümlerde belli olacak.
KISMETSE OLUR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, YouTube ekranlarında yayınlanacak. 9 gelin 9 damat adayının olduğu programı Öykü Serter sunuyor. Kısmetse Olur programı haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı oldu.
Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.
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