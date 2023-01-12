Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, elenecek mi? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel diskalifiye mi oldu? Furkan’dan sonra...

Kısmetse Olur Yeliz diskalifiye mi oldu? sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. İlk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Damat adayı Furkan, diskalifiye iddialarıyla gündeme gelirken Yeliz de elenen isimler arasında adını duyurdu. Peki, "Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, elenecek mi?" , "Kısmetse Olur Yeliz Açıkel diskalifiye mi oldu? "

KISMETSE OLUR FURKAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Kısmetse Olur'un yayınlanan son bölümünde damatlarda evinde yer almayan Furkan Ağca merak konusu oldu. Yarışmacının diskalifiye edildiği program sunucusu Öykü Serter tarafından doğrulandı. Serter diskalifiye haberini; "Çok önem arz eden bazı bilgilerini bizlerden gizlediğini yeni öğreniyoruz. Bu bir diskalifiye sebebidir. Onunla vedalaşıyoruz." sözleriyle duyurdu.