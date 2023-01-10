Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu Melisa Pınar isimli kız arkadaşı ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın birçok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söyledi. Yarışmadan ayrılan yarışmacı, 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti.