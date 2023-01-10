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Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?

Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'ün kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan yarışmacı Walison'un hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?

Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de kadro netleşti. Peki, Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?

Masterchef Türkiye 2020'de yarışan, Walison Fonseca yarışmanın ilk bölümünden itibaren izleyenlerin dikkatini çekmişti. Survivor 2023 kadrosunda yer alan Walison Fonseca'nın hayatı merak ediliyor.

Türkçeyi az bilmesinden dolayı, genellikle jüriyi ve yarışmacıları güldüren Walison'ın yarışma boyunca, daha önce hiç yapmadığı Türk mutfağına ait yemekler yaptı.

WALISON FONSECA KİMDİR?

Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu Melisa Pınar isimli kız arkadaşı ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın birçok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söyledi. Yarışmadan ayrılan yarışmacı, 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti.

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