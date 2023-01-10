Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Kadroda yer alan isimler de netleşti. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2023'de kadroda olacak isimler merak ediliyordu. Yeni sezon fragmanı ile o isimler açıklandı. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarından yayınlanacak Survivor'ın yeni sezonu 15 Ocak Pazar günü başlayacak. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezon başvurularının alındığı tanıtımda yaptığı açıklamalarda yeni sezonda Survivor'da akıl oyunlarının olacağını ifade etmişti.
Acun Ilıcalı " Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." dedi.
SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI BELLİ OLDU
Yeni sezonda ada hayatında şampiyon olmak için mücadele edecek isimler belli oldu. Survivor'da bu sezon en dikkat çeken isimlerin başında hiç şüphesiz Ampute Milli Takımının formasını giyen Barış Telli yer alıyor.
Bunun yanı sıra gönüllüler, ünlüler ve fenomenler yarışmacıları olarak üçe ayrılan kadroda Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Aysu Keskin gibi isimler yer alıyor. İşte, 2023 Survivor yarışmacı kadrosu;
GÖNÜLLÜLER
Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga
FENOMENLER
Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan
ÜNLÜLER
Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken
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