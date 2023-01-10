Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Yeni sezonda ada hayatında şampiyon olmak için mücadele edecek isimler belli oldu. Survivor'da bu sezon en dikkat çeken isimlerin başında hiç şüphesiz Ampute Milli Takımının formasını giyen Barış Telli yer alıyor.

Bunun yanı sıra gönüllüler, ünlüler ve fenomenler yarışmacıları olarak üçe ayrılan kadroda Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Aysu Keskin gibi isimler yer alıyor. İşte, 2023 Survivor yarışmacı kadrosu;