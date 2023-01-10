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Hande Erçel’in paylaşımı yürek yaktı! “Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Hande Erçel’in paylaşımı yürek yaktı! “Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum”

Hande Erçel 2019 yılında anne acısıyla sarsılmıştı. Kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel 48 yaşında yaşama veda etmişti. Ölüm yıldönümünde annesini anan güzel oyuncudan yürek yakan paylaşım geldi.

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 48 yaşında yaşamını yitirmişti. Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı buruk paylaşımla annesini andı.

Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini Instagram hesabından yayınlayan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum... ve hep dizinin dibinde olduğumu… Seni çok özledim Annecim…" notunu düştü.

Erçel, duygulandıran karesini yorumlara kapattı.

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