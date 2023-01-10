Tuğçe Tayfur müziği bırakma nedenini açıkladı: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur babasının izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak şarkıcı ani bir kararla sahnelere veda etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını açıklayan Tayfur, sahnelere veda etme gerekçesini açıkladı. "İki yıldır aklımdaydı. Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat" dedi. Tayfur, anne-babası ve nişanlısının aldığı kararı desteklediğini söyledi.
Tuğçe Tayfur "İki yıldır aklımdaydı. Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat" ifadelerini kullandı. İşte Tuğçe Tayfur'un Tuba Kalçıl ile yaptığı röportaj...
Tuğçe Tayfur, sanatın içinde doğmuş bir isim. Babası arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, annesi Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncusu Necla Nazır. Kendisi de babasının izinden giden Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını açıkladı. Ben de bu kararını konuşmak için kendisini aradım. Bu konu hakkında pek konuşmak istemeyen Tayfur, "Konuyu reklam haline getirmek istemiyorum" dedi ama birkaç soruma beni kırmayarak cevap verdi. İşte o röportaj:
- Sahneleri neden bırakma kararı aldınız?
Aslında uzun zamandır istiyordum sahneyi bırakmayı. Yeni düşünülmüş bir şey değil. 2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum. 2 yılın sonunda, sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım. Sevenlerim de çok güzel karşıladı, bir tanesi bile "Neden bıraktın?" diye eleştiride bulunmadı.
- Neden peki?
Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı. Mutlu değildim bu camiada. Annemle de uzun süre istişare ettim. Babam da sahneleri bıraktığım için mutlu oldu. O da sahne hayatında olmamı istemiyordu. Annem de öyle.
- Nişanlınız Burak Kalfa nasıl karşıladı bu kararı?
Ona da söylemiştim bırakmak istediğimi, o da arkamda olduğunu söyledi. Kendisi zaten sahneye çıkmamı istemiyordu. O da çok mutlu oldu bu karar karşısında. Zaten onunla birlikte olduğumdan beri, sahnedeki kıyafetlerime daha da dikkat ediyordum. Ben zaten hiçbir zaman açık giyinen bir kadın olmamıştım. Ama yine de daha dikkatli davranıyordum. Şimdi tamamen bıraktım zaten sahneyi...
EVLENMEK İSTİYORUZ
- Nişanlınızla hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor.
Biz arada kavga edip, barışıyoruz. Her kavga ettiğimizde de magazin basınında ayrıldılar haberi çıkıyor. Yok öyle bir şey. Yine çıktı bu haberler ama nişanlım o sırada kapıya geldi, ne oluyor diye? Kısmetse evleneceğiz zaten.
YORUMCULUĞU PARA İÇİN YAPMADIM
- Başka bir işle mi uğraşacaksınız?
Sahneye para kazanmak için çıkmıyordum. Ben zaten yorumculuğu para için yapmadım hiç. Çünkü benim oradan gelecek paraya ihtiyacım yok şükürler olsun. Oğlum Efe ile daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Artık geceleri sahnede olmak yerine onunla huzurlu şekilde uyuyacağım.
KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEK İSTİYORUM
- Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı. Siz de düşünüyor musunuz?
Allah ne nasip ederse o olur. Ben çok inançlı bir insanım. Bu konuda hayır cevabını vermeyeceğim. Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyorum. Allah nasip eder inşallah.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?
- 9 Ocak REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Pazartesi günü reyting birincisi hangi dizi/program oldu?
- Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ile Seyran aşkı sınanacak...
- BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih açıklaması geldi mi? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?
- TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!
- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri 2023 | Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı?
- Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi
- BUGÜN okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak 2023 Salı Kar tatili olan iller LİSTESİ...
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI
- YALI ÇAPKINI fragmanı ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 17. bölüm ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını Sultan Ferit'in neyi oluyor?