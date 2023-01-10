Tuğçe Tayfur müziği bırakma nedenini açıkladı: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

- Nişanlınız Burak Kalfa nasıl karşıladı bu kararı?

Ona da söylemiştim bırakmak istediğimi, o da arkamda olduğunu söyledi. Kendisi zaten sahneye çıkmamı istemiyordu. O da çok mutlu oldu bu karar karşısında. Zaten onunla birlikte olduğumdan beri, sahnedeki kıyafetlerime daha da dikkat ediyordum. Ben zaten hiçbir zaman açık giyinen bir kadın olmamıştım. Ama yine de daha dikkatli davranıyordum. Şimdi tamamen bıraktım zaten sahneyi...

EVLENMEK İSTİYORUZ

- Nişanlınızla hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor.

Biz arada kavga edip, barışıyoruz. Her kavga ettiğimizde de magazin basınında ayrıldılar haberi çıkıyor. Yok öyle bir şey. Yine çıktı bu haberler ama nişanlım o sırada kapıya geldi, ne oluyor diye? Kısmetse evleneceğiz zaten.