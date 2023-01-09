09 Ocak 2023, Pazartesi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...
Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa bir birliktelik yaşamıştı. Ardından sosyetik isim Hakan Sabancı ile adı anılan Erçel, iddiaları sosyal medya hesabından reddetmişti. Ancak ikilinin 2 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabancı güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son verirken buluşma yerleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:29
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