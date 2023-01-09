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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa bir birliktelik yaşamıştı. Ardından sosyetik isim Hakan Sabancı ile adı anılan Erçel, iddiaları sosyal medya hesabından reddetmişti. Ancak ikilinin 2 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabancı güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son verirken buluşma yerleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:29
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından adı çeşitli kişilerle anılan Hande Erçel Hakan Sabancı ile birliktelik yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...

Ancak Erçel çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...

Fakat ikilinin birlikteliğinin, iki aydır sessiz sedasız devam ettiği ortaya çıktı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...

Ellerinden geldiğince yakalanmamak için popüler mekanlardan uzak duran Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın buluşma yerleri ortaya çıktı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın buluşma yeri ortaya çıktı! Aşk iddialarını reddetmişti...

KÖŞE BUCAK KAÇIŞ

Takvim'in haberine göre, Hande Erçel ile güzel bir birlikteliği olan Hakan Sabancı çapkınlıklarına da son vermiş.