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Hülya Koçyiğit Kayseri’de sinemaseverlerle buluştu: Olağanüstü tarihimiz cennet gibi vatanımız var!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Hülya Koçyiğit Kayseri’de sinemaseverlerle buluştu: Olağanüstü tarihimiz cennet gibi vatanımız var!

Kayseri’de Talas Kültür Sanat Programları kapsamında Türk Sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Sineması” konulu söyleşide hayranlarıyla buluştu. Koçyiğit, "Olağanüstü tarihimiz cennet gibi vatanımız var" diye konuştu.

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