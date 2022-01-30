Hülya Koçyiğit yakın arkadaşı Fatma Girik’in hayalini anlattı: Maalesef gerçekleşmedi
Yeşilçam’ın usta sanatçı Hülya Koçyiğit, yakın dostu usta oyuncu Fatma Girik’in vefatı ardından adeta yıkıldı. Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ile yakın zamanda aralarında geçen bir konuşmayı “Ayağa kalkıp yönetmenlik yapacağı hayaliyle yaşıyordu. Maalesef gerçekleşemedi. Çok üzgünüm.” sözleriyle anlattı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit sunuculuğunu yaptığı programda, geçen günlerde sonsuzluğa uğurlanan usta sanatçı Fatma Girik'le ilgili yürek burkan açıklamalarda bulundu.
"TÜRK SİNEMASI DEYİNCE AKLA İLK GELEN"
"Sinemamızın çınarı Fatma Girik'i kaybettik. Acımız çok büyük. Türk sineması deyince akla ilk gelen, mesleğine tutkuyla bağlı bir sanatçıyı, o cesur dev yürekli kadını anacağız.
Aslında onu anlatmaya ne kelimeler ne de belki zamanımız yeter" diyen Koçyiğit şöyle devam etti:
"HAYALİ GERÇEK OLMADI ÜZGÜNÜM"
"Sette birimize bir şey olduğu zaman bizi kucağına aldığı gibi hastaneye götürürdü.
Ayağa kalkıp yönetmenlik yapacağı hayaliyle yaşıyordu. Malesef olmadı üzgünüm."
"BU SÖZLERİ UNUTAMIYORUM"
Koçyiğit, Girik'in eşi Memduh Ün'e olan aşkından şöyle bahsetti:
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