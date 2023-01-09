Uğur Akkuş’tan Ebru Şallı’ya özür hediyesi! Alay konusu oldu







Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan eski manken, Instagram hesabından yeşil renkli ve değeri yaklaşık 600 bin TL olan Hermes çantasını göstermek için adeta kırk takla attı. Çantasını masaya koyup fotoğraf paylaşan Ebru Şallı, dalga konusu oldu.