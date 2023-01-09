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Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya özür hediyesi! Alay konusu oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Uğur Akkuş’tan Ebru Şallı’ya özür hediyesi! Alay konusu oldu

Uğur Akkuş’un geçtiğimiz aylarda şiddetli kavgaya tutuştuğu Ebru Şallı’ya özür hediyesi ortaya çıktı. Şallı, eşinden gelen 600 bin TL’lik Hermes’iyle de önceki gün sosyal medyadan havasını attı.

Son günlerde eski eşi Gonca Derin'in nafakayı ödemediği gerekçesiyle haciz kararı aldırdığı haberleriyle konuşulan Uğur Akkuş, bir yandan da para saçmayı sürdürüyor.




Sosyal medyasından Derin tarafından "kiralık" denilen lüks araçlarıyla şov yapan Akkuş, geçtiğimiz aylarda da şimdiki eşi Ebru Şallı'yı darp ettiği iddiasıyla çok konuşulmuştu.




SOSYAL MEDYADA ÇANTA ŞOV
Şiddeti yalanlayıp kavgayı doğrulayan iş insanının o dönem Şallı'yı özür hediyelerine boğduğu da iddia edilmişti. Ebru Şallı, önceki gün de sosyal medyasından aldığı özür hediyelerinden birini gösterdi.




Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan eski manken, Instagram hesabından yeşil renkli ve değeri yaklaşık 600 bin TL olan Hermes çantasını göstermek için adeta kırk takla attı. Çantasını masaya koyup fotoğraf paylaşan Ebru Şallı, dalga konusu oldu.




Rujlu paylaşım yetmeyince de çantasını da masaya koyup 600 bin TL'lik hediyesiyle şovunu yaptı.

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