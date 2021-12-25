25 Aralık 2021, Cumartesi
Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu
xYeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan'a övgüler yağdırdı. Türk sinemasının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen usta oyuncu, Düzyatan için ""Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var" dedi. Bahçeyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını belirten Koçyiğit, "Domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor" dedi.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:08
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10