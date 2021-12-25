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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

xYeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan'a övgüler yağdırdı. Türk sinemasının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen usta oyuncu, Düzyatan için ""Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var" dedi. Bahçeyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını belirten Koçyiğit, "Domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:08
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Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

Hülya Koçyiğit, günümüz Türk sinemasının düne nazaran çok daha profesyonel olduğunu vurguladı. Teknolojiyi çok daha iyi kullanan, sponsor desteği bulan, dünyaya açılma çabası ve girişimi içinde olup her geçen gün giderek daha da iyi olan bir durumda olduğunu ifade eden Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunarak, "Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. Muhteşem güzel bir sesi var" değerlendirmesinde bulundu.

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Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan dijital, video ve ses içerikli dergisi "Samsun E-Dergi" ye verdiği röportajda Türk sinemasına övgüler yağdırdı. Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, ayrıca damadı Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu ile ilgili beğenisi anlattı.

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Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

"GENÇ SİNEMACILARIN GAYRETİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Türk sinemasının günümüzdeki durumu ile ilgili konuşan Hülya Koçyiğit, "Günümüz Türk sineması düne nazaran çok daha profesyonel, çok daha teknolojiden yararlanabilen, çok daha sponsor desteğini yanına alabilen, dünyaya açılma çabası, gayreti ve girişimi içinde olan her geçen gün de giderek daha da iyi olan bir sinema. Ben genç sinemacıların gayretlerini takdir ediyorum ve Türk sinemasının gerçekten hak ettiği yeri aldığına, alacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

"BİR TEK EROL TAŞ'I İÇLERİNDEN AYIRABİLİRİM"

Türk sinemasında kendi dönemde beğendiği aktörlerle ilgili bir soru üzerine Koçyiğit, ayrım yapamayacağını, hepsini beğendiğini, her birinin birbirinden değerli iş arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Ama bir tek belki Erol Taş'ı ayırabilirim içlerinden. Çünkü 'Erol ağabey' dediğim gerçekten mert, yürekli, çocuk kadar saf, dürüst ve bana her zaman kol kanat germiş bir kişiydi. Herkes onu rollerinin etkisiyle kötü adam olarak tanırdı. Ben tam tersine onu en güvenilecek insan olarak düşünürdüm. Sadece sembolik olarak onu söylemek isterim" şeklinde konuştu.

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Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

"Engin Altan Düzyatan dört dörtlük bir oyuncu"

Damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi: