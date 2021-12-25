Hülya Koçyiğit damadı Engin Altan Düzyatan’a övgü yağdırdı: Dört dörtlük bir oyuncu

Hülya Koçyiğit, günümüz Türk sinemasının düne nazaran çok daha profesyonel olduğunu vurguladı. Teknolojiyi çok daha iyi kullanan, sponsor desteği bulan, dünyaya açılma çabası ve girişimi içinde olup her geçen gün giderek daha da iyi olan bir durumda olduğunu ifade eden Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunarak, "Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. Muhteşem güzel bir sesi var" değerlendirmesinde bulundu.