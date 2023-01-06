Masterchef 2022 yarı final, final ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftada 5 gün ekrana gelen MasterChef'te Türkiye'de son etaplara kalan isimler belli oldu. Peki, Masterchef 2022 yarı final, final ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı?