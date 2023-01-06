Ünlü şarkıcı Berkay trafikten iki yıl men edildi!

İLK VUKUATI DEĞİL!

Berkay Şahin, 2018 senesinde eğlencenin dozunu kaçırarak, aracıyla trafiği birbirine katmıştı. O dönem bir eğlence mekânından çıkarken görüntülenmiş ve alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmişti.

Ayakta zor duran Berkay Şahin, trafikte önce ters yönde gitti, daha sonra ise kırmızı ışıkta geçti. O dönem büyük tepki çeken Berkay Şahin şu açıklamayı yapmıştı: Kısa mesafe olduğu için yaptım, çok üzgünüm.