Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?

Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur evine olaylı bir giriş yapan Furkan Can Ağca, Tolga ile tanışma yolunda olan Aybüke'yi dansa kaldırmış, Tolga'nın sorgulaması üzerine ise 'Kalede kaleci varken gol atmaz mısın?' yanıtıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra ise Aybükeyi dansa kaldırmasının nedenini, Tolga'nın eskiden kendi kız arkadaşına mesaj atması olduğunu söylemişti. Şimdi ise Furkan, diskalifiye iddiasıyla gündem oldu. Peki Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?