06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?

Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?

Kısmetse Olur programına damat adayı olarak katılan Furkan Can Ağca'nın diskalifiye olacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaların ardından Kısmetse Olur Furkan'ın neden diskalifiye edileceği de merak edildi. Furkan Can Ağca, sosyal medyadan konuya ilişkin detayları aktardı. Peki Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? İşte, ayrıntılar...

Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur evine olaylı bir giriş yapan Furkan Can Ağca, Tolga ile tanışma yolunda olan Aybüke'yi dansa kaldırmış, Tolga'nın sorgulaması üzerine ise 'Kalede kaleci varken gol atmaz mısın?' yanıtıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra ise Aybükeyi dansa kaldırmasının nedenini, Tolga'nın eskiden kendi kız arkadaşına mesaj atması olduğunu söylemişti. Şimdi ise Furkan, diskalifiye iddiasıyla gündem oldu. Peki Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?

KISMETSE OLUR FURKAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Furkan Can Ağca'nın geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğrafları ile şantaj yaptığı ve bu nedenle davalık olduğu söylenmişti.

Bu haberin ardından Kısmetse Olur yönetiminin, Furkan hakkında ortaya çıkan ifşa olayları yüzünden başının ağrıdığı ve Furkan'ı diskalifiye etme kararı aldıkları iddia edildi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Furkan Can Ağca program için, 'Bana ne denildiyse onu yapıyorum' dedi ve hakkında çıkan şiddet ve şantaj haberlerinin gerçek olmadığını söyleyerek kendini savundu.

FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

Furkan Can Ağca Karslıdır, 21 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Ağca modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtti.

1.89 boyunda olan Furkan'ın babası ise İstanbul Kapalıçarşı'nın büyük kuyumcularından biri..

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA