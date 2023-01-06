Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?

KISMETSE OLUR FURKAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Furkan Can Ağca'nın geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğrafları ile şantaj yaptığı ve bu nedenle davalık olduğu söylenmişti.

Bu haberin ardından Kısmetse Olur yönetiminin, Furkan hakkında ortaya çıkan ifşa olayları yüzünden başının ağrıdığı ve Furkan'ı diskalifiye etme kararı aldıkları iddia edildi.