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Ateş Kuşları için geri sayım başladı! ATV'nin yeni dizisi milyonları ekrana kilitleyecek! Yayın tarihi belli oldu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Ateş Kuşları için geri sayım başladı! ATV’nin yeni dizisi milyonları ekrana kilitleyecek! Yayın tarihi belli oldu...

ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve tanıtım videoları ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları dizisi için artık geri sayım başladı. ATV'de başlayacak olan diziye dair yeni detaylar ortaya çıkarken Ateş Kuşları'nın yayın tarihi de belli oldu. İşte başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ateş Kuşları'na ilişkin tüm detaylar...

Seyircilerle paylaşılan tanıtım videolarıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çeken ve eşsiz hikayesiyle birlikte sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Ateş Kuşları dizisinin yayın tarihi belli oldu.

13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak dizinin ilk bölüm tanıtımı nefesleri keserken sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"YETİM HAKKI YİYENLER DE UNUTMASIN"

Ateş Kuşları'nın ilk bölüm tanıtımında yer alan sahnelerde, ''Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocuklarınki, hiç helal edilmez.'' sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

İŞTE DİZİNİN MERAK UYANDIRAN KONUSU

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

İŞTE DİZİDE YER ALACAK OYUNCULAR

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.

Ateş Kuşları için geri sayım başladı! ATEŞ KUŞLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

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