Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 50 BİN TL’NİN SAHİBİ...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar, en fazla puanı almaya çalışıyor. Programı takip edenler de en fazla puan alan ismi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?