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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 50 BİN TL'NİN SAHİBİ...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 50 BİN TL’NİN SAHİBİ...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi konusu oluyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu, haftanın kazananı kim? sorusunu sorgulamaya başladı. Kazanan isim 50 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte, kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar, en fazla puanı almaya çalışıyor. Programı takip edenler de en fazla puan alan ismi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi olan isim haftanın finalinde belli olacak. Bugün son gün yarışmacısı Murat Bey performansını sergileyecek.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

1. gün yarışmacısı : Hamit Bey

2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım

3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

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