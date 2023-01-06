Yalı Çapkını 16. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 6 Ocak 2023 SON BÖLÜM!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını bu akşam 16. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yalı Çapkını'nda bugün yine fırtınalar kopacak. Dizinin 16. bölümünde; Ferit'i Sultan ile birlikte gören Yusuf, bu durumu Seyran ve Suna'ya söyleyecek. Ferit'in, babası Orhan ve yengesi İfakat'in yasak aşkını öğrenmesi ise geceye damga vuracak..