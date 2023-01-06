Yalı Çapkını 16. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 6 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını 16. bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren, izleyicileri ekranlara kilitliyor. Bugün ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yalı Çapkını 16.yeni bölüm nereden nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ocak 2023 Yalı Çapkını 16. bölüm canlı izleme ekranı!
6 Ocak Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar devam ediyor. Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitliyor. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Yalı Çapkını 16. bölüm full izle...
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını bu akşam 16. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yalı Çapkını'nda bugün yine fırtınalar kopacak. Dizinin 16. bölümünde; Ferit'i Sultan ile birlikte gören Yusuf, bu durumu Seyran ve Suna'ya söyleyecek. Ferit'in, babası Orhan ve yengesi İfakat'in yasak aşkını öğrenmesi ise geceye damga vuracak..
YALI ÇAPKINI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Yalı Çapkını dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.
Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir .Fragmanda ekranlara damga vuran en büyük olay ise, Ferit, babası ve İfakat arasında yaşanan yasak aşka şahit olacak.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.
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