05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Seren Serengil ve Hadise karşı karşıya! Ebru Gündeş ve avukatı şahit olacak

Seren Serengil ve Hadise karşı karşıya! Ebru Gündeş ve avukatı şahit olacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Seren Serengil ve Hadise karşı karşıya! Ebru Gündeş ve avukatı şahit olacak

Seren Serengil Reza Zarabba iddiaları nedeniyle Hadise ile mahkemelik olmuştu. Bugün savcılığa ifade vermeye gelen Serengil çıkışta açıklama yaptı. Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdiklerini söyleyen Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" dedi.

Şarkıcı Hadise bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Seren Serengil bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Suçları savcısına ifade verdi. Serengil'in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü.

"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi.

Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" dedi.

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi. Açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrıldı.

Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! SEREN SERENGİL'DEN İBRAHİM TATLISES BOMBASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA