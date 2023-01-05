Seren Serengil ve Hadise karşı karşıya! Ebru Gündeş ve avukatı şahit olacak

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi. Açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrıldı.

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