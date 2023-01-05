Seren Serengil ve Hadise karşı karşıya! Ebru Gündeş ve avukatı şahit olacak
Seren Serengil Reza Zarabba iddiaları nedeniyle Hadise ile mahkemelik olmuştu. Bugün savcılığa ifade vermeye gelen Serengil çıkışta açıklama yaptı. Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdiklerini söyleyen Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" dedi.
Şarkıcı Hadise bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Seren Serengil bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Suçları savcısına ifade verdi. Serengil'in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü.
"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"
Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi.
Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" dedi.
Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi. Açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrıldı.
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