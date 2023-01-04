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Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu dile getiren ve ikilinin birlikte fotoğrafları olduğunu söyleyen Serengil, bu kez İbrahim Tatlıses bombasını patlattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:31
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Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

Hadise ve Reza Zarrab'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Seren Serengil yine bir bomba patlattı. Serengil bu kez işin içine İbrahim Tatlıses'i de kattı.

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Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshop'la yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaşmıştı. 'Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim' diyen Tatlıses, paylaşımı ile sosyal medyayı sallamıştı. Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter sayfasında bir açıklama yayınlamıştı.

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Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa'yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuşmuştu.

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Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

Söylemezsem Olmaz canlı yayınında bu konu ele alındı. Sonrasında İbrahim Tatlıses'in açıklamasına yer verildi. Bircan Bali bu esnada "O kadar isim varken neden Hadise?" diye sordu.

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Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

Seren Serengil bombayı bu esnada patlattı. "Reza ZarrabTtan ötürü. Yakın arkadaşlar İbrahim Bey'le. Biz burada Hadise hakkında konuşurken bana mesaj atıyordu İbrahim Bey 'Hadise hakkında güzel şeyler söyle. Güzel şeyler söylersen sana dava açmayacaklar 'diye."