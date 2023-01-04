Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses bombası! Hadise Reza Zarrab skandalı sonrası...

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu dile getiren ve ikilinin birlikte fotoğrafları olduğunu söyleyen Serengil, bu kez İbrahim Tatlıses bombasını patlattı. İşte haberin detayları...