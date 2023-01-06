Kırmızı ışıklarda dehşeti yaşadı! Pelin Akil'in yaşadığı korku dolu anı böyle paylaştı
Beşiktaş'ta kırmızı ışıklara yakalanan Pelin Akil, dehşeti yaşadı. Arabada tek başınayken kağıt mendil satıcısı bir çocuk tarafından tacize uğrayan güzel oyuncu durumu sosyal medyadan paylaştı. Akil, herkesi sağduyulu ve sakin olmaya davet etti.
ATV'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başrol oyuncularından Pelin Akil, geçtiğimiz gün trafikte kabus dolu anlar yaşadı.
Kendi kullandığı araçta tek başına olan güzel oyuncu, ikiz kızlarını okullarından almak için Beşiktaş civarındaydı.
Pelin Akil, Vodafone Park önündeki kırmızı ışıkta durduğu sırada bir anda kağıt mendil satıcısı küçük bir çocuk küfürler ederek aracının camını yumruklamaya başladı.
Aracın içinde yalnız olduğu için büyük bir korkuya kapılan Akil, çocuğa "Şimdi polisi arıyorum" diye seslendi. Ancak aldığı yanıt, "Ararsan ara!" oldu.
BALE YERİNE KARATE
Duyduğu küfürler karşısında oldukça morali bozulan ünlü oyuncu, yeşil ışığın yanmasıyla hemen gaza bastı.
Yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, şunları söyledi: "Küçücük bir çocuğun ettiği küfürleri ve saldırgan tavırları karşısında güne korkunç başladım. Bu yaşadığımdan sonra minik kızlarıma jimnastik ve bale yerine yakın dövüş sporları konusunda eğitim aldırmayı planlıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmaniye TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ Osmaniye 1.552 konut KURA CANLI İZLE! Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Sumbas NİHAİ İSİM LİSTESİ
- Fındık fiyatları 2023: Yükseliş sürecek mi? Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- CUMA HUTBESİ 6 OCAK TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri...
- Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!
- MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...
- Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı'ya ne dedi?
- 2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!
- Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!
- AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!
- Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!
- 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?
- EYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5'li kazançla düğün bayram edilecek! EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!