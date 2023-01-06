Kırmızı ışıklarda dehşeti yaşadı! Pelin Akil’in yaşadığı korku dolu anı böyle paylaştı

Yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, şunları söyledi: "Küçücük bir çocuğun ettiği küfürleri ve saldırgan tavırları karşısında güne korkunç başladım. Bu yaşadığımdan sonra minik kızlarıma jimnastik ve bale yerine yakın dövüş sporları konusunda eğitim aldırmayı planlıyorum."

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