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Kırmızı ışıklarda dehşeti yaşadı! Pelin Akil'in yaşadığı korku dolu anı böyle paylaştı

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Kırmızı ışıklarda dehşeti yaşadı! Pelin Akil’in yaşadığı korku dolu anı böyle paylaştı

Beşiktaş'ta kırmızı ışıklara yakalanan Pelin Akil, dehşeti yaşadı. Arabada tek başınayken kağıt mendil satıcısı bir çocuk tarafından tacize uğrayan güzel oyuncu durumu sosyal medyadan paylaştı. Akil, herkesi sağduyulu ve sakin olmaya davet etti.

ATV'nin başarılı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başrol oyuncularından Pelin Akil, geçtiğimiz gün trafikte kabus dolu anlar yaşadı.

Kendi kullandığı araçta tek başına olan güzel oyuncu, ikiz kızlarını okullarından almak için Beşiktaş civarındaydı.

Pelin Akil, Vodafone Park önündeki kırmızı ışıkta durduğu sırada bir anda kağıt mendil satıcısı küçük bir çocuk küfürler ederek aracının camını yumruklamaya başladı.

Aracın içinde yalnız olduğu için büyük bir korkuya kapılan Akil, çocuğa "Şimdi polisi arıyorum" diye seslendi. Ancak aldığı yanıt, "Ararsan ara!" oldu.

BALE YERİNE KARATE
Duyduğu küfürler karşısında oldukça morali bozulan ünlü oyuncu, yeşil ışığın yanmasıyla hemen gaza bastı.

Yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, şunları söyledi: "Küçücük bir çocuğun ettiği küfürleri ve saldırgan tavırları karşısında güne korkunç başladım. Bu yaşadığımdan sonra minik kızlarıma jimnastik ve bale yerine yakın dövüş sporları konusunda eğitim aldırmayı planlıyorum."

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