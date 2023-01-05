Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor geldi o gidiyor! Masterchef final tarihi açıklandı mı?
Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2022'nin final tarihi merak ediliyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı programda final heyecanı yaşanıyor. Peki, Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı?
Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada final tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı?
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR?
MasterChef final tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye Ocak ayında sona ermişti. Öte yandan Survivor 2023'ün 15 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu.
Bu bilgilere göre MasterChef finalinin 14 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. MasterChef final tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?
Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE SON 4 YARIŞMACI
Hafta boyunca çeyrek final mücadelesine devam eden MasterChef'te pazartesi gecesi önlüğü kazanan son isim Kıvanç oldu. 5 yarışmacının mutfakta gösterdiği rekabetin ardından şef ceketini alarak finalist olan yarışmacılar; Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç olarak belirlendi.
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- Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor geldi o gidiyor! Masterchef final tarihi açıklandı mı?
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