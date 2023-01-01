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Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışması Masterchef 2022'de hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışmada hangi isimin veda ettiği merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?

MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Haftanın her günü ekranlarda olan bu akşam yayınlanmayacak. 1 Ocak TV8 yayın akışında bu akşam Sıfırıncı Gün dizisi yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen MasterChef Türkiye bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yarışmanın yeni bölümüyle 2 Ocak'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.

TV8 YAYIN AKIŞI 1 OCAK 2023

08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
10:00 Tuzak
12:45 Sıfırıncı Gün
15:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023
21:00 Sıfırıncı Gün
02:00 Tuzak
04:45 Bilginiz Olsun

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