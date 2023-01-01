Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışmada hangi isimin veda ettiği merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?