Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını için flaş iddia ortaya atıldı. Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında seyirciyi üzecek son dakika gelişmesi yaşandı. 2 hafta yayın akışında kaldırılacak. Hayranları konu hakkında detayları merak ederken, gerçek ortaya çıktı. İşte sevilen dizinin ara vermesinin nedeni...
Yalı Çapkını dizisi için flaş iddia ortaya atıldı. 15. bölümden sonra kısa bir süre yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını dizisi yayın akışından neden kaldırılıyor, ne oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Hayranlarının yüreğine su serpecek açıklama sevilen başrol oyuncusundan geldi. İşte, dizi hakkında merak edilen o detay...
''TELEVİZYONDA 2 HAFTA OLMAYACAK''
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 16. bölümü hakkında flaş bir açıklama geldi. Buna göre dizi 2 hafta yayınlanmayacak.
Yalı Çapkını dizisi yılbaşından itibaren 2 hafta tatile giriyor. Televizyonda 2 hafta olmayacak. Sömestr tatilinde her yıl bir çok dizi tatile giriyor. Buna göre ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın 16. bölümü 20 Ocak'ta yayınlanacak.
Üzücü haber sonrası Yalı Çapkını sevenleri, ''Tatil yapmasına çok üzüldüm ama oyuncular çok yoruluyor hakları.'' , ''Bir önce tatil başlasın ve bitsin merakla bekliyorum. '' şeklinde yorumlarda bulundu.
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yalı Çapkını 15. bölümü 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak. Yeni bölümü merakla beklenirken fragman yayınlandı. Yalıdan giden Seyran'ın peşine düşen Ferit, kayınpederinin evini basıyor.
Seyran'ı eve döndürmeye çabalayan Ferit, eşinden red yiyor. Bunu kaldıramayınca odasını darma duman ediyor.
FERİT İNTİHAR MI EDECEK?
Dizinin finalinde Ferit'in intihar edeceği iddia ediliyor.
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