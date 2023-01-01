Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı

Yalı Çapkını dizisi için flaş iddia ortaya atıldı. 15. bölümden sonra kısa bir süre yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını dizisi yayın akışından neden kaldırılıyor, ne oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Hayranlarının yüreğine su serpecek açıklama sevilen başrol oyuncusundan geldi. İşte, dizi hakkında merak edilen o detay...