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Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...

Yargı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Yargı dizisinin yeni bölüm tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...

YARGI BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Yargı dizisini yayın günü, 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için yayında olmayacak.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayına bir haftalık ara veren Yargı dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta (8 Ocak Pazar) günü izleyiciyle buluşacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 25 Aralık Pazar günü yayınlanan 49. Bölümünde Ceylin, Parla'yı kaçırma olayı yüzünden Ilgaz'la yaşadığı sert tartışma sonrasında geri dönülemez bir karar alıyor.

Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin'in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.

Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır. Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir. Gazeteci Berkant'ın Haluk'un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir. Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.

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