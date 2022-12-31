Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı için kesenin ağzını açtı! Doğum gününde 935 bin TL’lik hediye

Nazlı Sabancı, bu jest karşısında her zamanki gibi havalara uçtu. Bu arada Hacı Sabancı, 2023 yılı başında eşi için ultra lüks ve şoförlü bir araç tahsis edecek.

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