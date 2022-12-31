Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı için kesenin ağzını açtı! Doğum gününde 935 bin TL'lik hediye
Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı’nın doğum günü için kesenin ağzını açtı. Sosyetik iş insanı, eşine yaş gününde bir mücevher markasından 50 bin dolarlık bileklik armağan etti.
2021 Ekim'de evlenip 2022 yazında düğün yapan Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, dün çifte kutlama yaptı.
Aile büyükleriyle beraber erken yılbaşı yemeği yiyen sosyetik çift, Nazlı Sabancı'nın da yeni yaşını kutladı. Bugüne kadar yaptığı jestlerle genç güzelin ayağını yerden kesen Hacı Sabancı, yine iş başındaydı.
Cömerliğini konuşturan Hacı Sabancı yine kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
DEĞERİ 935 BİN TL
Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; sosyetik iş insanı genç güzele dünyaca ünlü bir mücevher markasından 50 bin dolar değerinde bir bileklik aldı.
Nazlı Sabancı, bu jest karşısında her zamanki gibi havalara uçtu. Bu arada Hacı Sabancı, 2023 yılı başında eşi için ultra lüks ve şoförlü bir araç tahsis edecek.
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