Saldırıya uğraya Yusuf Güney mahkemeye koştu: “Hakaret ve tehdide de maruz kaldım”
Şarkıcı Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris’te sahne aldığı sırada saldırıya uğramış, burnu ve gözaltı kemiği kırılmıştı. F.Ç. yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen Güney, büyük maddi kayıp yaşadığını belirterek karşı tarafın cezalandırılmasını talep etti.
Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı. İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı.
"BIRAKIN ONU ÖLDÜRECEĞİM"
Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı. Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi.
"HAKARET VE TEHDİT VAR"
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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