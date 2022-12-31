Saldırıya uğraya Yusuf Güney mahkemeye koştu: “Hakaret ve tehdide de maruz kaldım”

"HAKARET VE TEHDİT VAR"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.