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Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran teke tek savaşıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran teke tek savaşıyor...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nında sular durulmuyor. Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Seyran'ı Kazım'ın yanından kaçırıyor. İki aşık birbirlerine itiraf edemese de artık herşey ortaya çıkıyor. İşte, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izlemek için detaylar...

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta. Ferit ve Seyran yeni mücadelenin içine girişiyor. Kazım ise sözünün dinlenmemesi üzerine barut fıçısına dönüyor. İşte, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izlemek için detaylar...

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.

Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez.

Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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