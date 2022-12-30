Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran teke tek savaşıyor...

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta. Ferit ve Seyran yeni mücadelenin içine girişiyor. Kazım ise sözünün dinlenmemesi üzerine barut fıçısına dönüyor. İşte, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izlemek için detaylar...