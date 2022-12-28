Bala ve Malhun Hatunlar İsmihan Sultan’a oyun kurdular

Bala Hatun'un "Ülgen'i sen bıraksan ben bırakmam Malhun!" sözleri sonrası Bala, Malhun ve Ayşe Hatunların gülmeye başlamasıyla Bala ve Malhun Hatunlar arasında yaşananların bir oyun olduğu ortaya çıktı.

Ayşe Hatun'un "Öyle bir oynadınız ki… Bırak Ülgen'i ben bile inandım! Yamansınız…" sözlerinden sonra Bala Hatun da, Bengi Hatun'la İsmihan Sultan'ın da bu oyuna inandıklarını sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 110. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.