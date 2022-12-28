Bala ve Malhun Hatunlar İsmihan Sultan’a oyun kurdular
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla takip edilen 110. Bölümüne Bala ve Malhun Hatunların, İsmihan Sultan’a kurduğu oyun damga vurdu.
'Kuruluş Osman'ın 110'uncu Bölümünde; İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek adına Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam ederken öte yandan Bala ve Malhun Hatunlar'ın arasına nifak sokmaya devam etti.
OYUNU BOŞA ÇIKARDILAR
İsmihan Sultan kurduğu oyunla Bala Hatun'u yanına çekmeye çalışırken Bala ve Malhun Hatunlar bu oyunu boşa çıkardılar.
Yenişehir Pazarı'nda erzaklar halka dağıtılırken Bengi Hatun ve Alçiçek Hatun'un yardım etmek istemesi üzerine Bala Hatun bu yardımı kabul etti. Malhun Hatun'un, Bengi Hatun'a güvenmediğini söyleyerek yardım isteğini geri çevirmesi üzerine Bala ve Malhun Hatunlar karşı karşıya geldiler.
Bengi Hatun bu haberi İsmihan Sultan'a götürürken kurduğu oyunun başarılı olduğuna inanan İsmihan Sultan, dergaha çekilen Bala Hatun'un yanına giderek kışkırtmaya devam etti. Ülgen Hatun, konakta Bala Hatun'un dergaha gitmesi karşısında duyduğu üzüntüyü Ayşe Hatun'a söylerken içeriye giren Malhun Hatun, "Madem pek üzüldün sen de Bala'nın peşine gideydin o vakit! Tez pılını pırtını topla git buradan!" diyerek onu konaktan kovdu.
Bala Hatun'un "Ülgen'i sen bıraksan ben bırakmam Malhun!" sözleri sonrası Bala, Malhun ve Ayşe Hatunların gülmeye başlamasıyla Bala ve Malhun Hatunlar arasında yaşananların bir oyun olduğu ortaya çıktı.
Ayşe Hatun'un "Öyle bir oynadınız ki… Bırak Ülgen'i ben bile inandım! Yamansınız…" sözlerinden sonra Bala Hatun da, Bengi Hatun'la İsmihan Sultan'ın da bu oyuna inandıklarını sözlerine ekledi.
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 110. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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