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Hadise'den olay paylaşım! Aklı yüzükte kaldı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Hadise’den olay paylaşım! Aklı yüzükte kaldı...

Ani şekilde evlendiği Mehmet Dinçerler'den olaylı şekilde boşanan Hadise 2022'den hatıra paylaşımları yaptı. Ünlü popçu birçok karesinde eski eşi Mehmet Dinçerler’in kendisine aldığı olaylı yüzüğü gösterdi. Sosyal medyada gündem olan paylaşımlara, "Aklı yüzükte kaldı" yorumları geldi.

2022 yılında kuşkusuz en çok konuşulan isimlerin başında Hadise geldi. Mehmet Dinçerler'le ani evlilik kararının ardından aynı hızda boşanan popçu yaklaşık 4,5 ay süren evliliği kadar iş adamının kendisine aldığı yüzükle de gündem yarattı.

Fiyatı önce 3 milyon TL denilen ancak daha sonra replika olduğu iddia edilen pırlanta tek taşı çok konuşulan Hadise, önceki gün sosyal medyasından birçok kare paylaştı.

"AKLI YÜZÜKTE KALDI"

2022'de çekilen fotoğraflarından bir seri yapan popçunun birçok paylaşımında olaylı yüzüğü gözler önüne sermesi "Aklı yüzükte kaldı" dedirtti. Kimileri ise "Hadise, yüzükle yaptığı reklamını sürdürüyor" yorumu yaptı.

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