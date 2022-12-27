Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Sultan Alaeddin Osman Bey’in ölüm fermanını veriyor

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 110'uncu bölümüyle 28 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir? Öte yandan Osman Bey, Sultan Mesud'dan öğrendiği bilgiyle İsmihan Sultan'ın mührünü ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...