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Bomba aşk iddiası! Hadise ve Hasan Can Kaya cephesinden ilk açıklama geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Bomba aşk iddiası! Hadise ve Hasan Can Kaya cephesinden ilk açıklama geldi

5 aylık evliliğini 30 Eylül’de bitiren Hadise'nin Hasan Can Kaya ile yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çıkan haberler sonrası ünlü komedyenden ilk açıklama geldi.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan Hadise, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü popçunun, komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Kaya'nın da tıpkı Hadise gibi 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalaması ise dedikoduları alevlendirdi. Dedikodulara göre sürpriz ikili son 1 ayda 4 ile 5 kez görüştü. Buluşmaları son derece gizli tutan Hadise ile Kaya'nın son günlerde ise bir kriz nedeniyle görüşmeyi kestiği ileri sürüldü.

HASAN CAN KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bu sürpriz yakınlaşmanın aşka mı dönüşeceğini yoksa birkaç görüşmeyle mi sınırlı kalacağını zaman gösterecek. Öte yandan dün akşam bir açıklama yapan Hasan Can Kaya ise aşk iddiasının doğru olmadığını dile getirdi.

Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.

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