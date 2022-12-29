Bomba aşk iddiası! Hadise ve Hasan Can Kaya cephesinden ilk açıklama geldi

Kaya'nın da tıpkı Hadise gibi 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalaması ise dedikoduları alevlendirdi. Dedikodulara göre sürpriz ikili son 1 ayda 4 ile 5 kez görüştü. Buluşmaları son derece gizli tutan Hadise ile Kaya'nın son günlerde ise bir kriz nedeniyle görüşmeyi kestiği ileri sürüldü.