Binnur Kaya’dan Filiz Akın’lı paylaşım! “Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden”

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Filiz Akın da Kaya'nın gönderisine "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem." yorumunda bulundu.