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Binnur Kaya’dan Filiz Akın’lı paylaşım! “Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden”

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Binnur Kaya’dan Filiz Akın’lı paylaşım! “Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden”

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın'ın da olduğu eski bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya, paylaşımına, “Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan...” notunu düştü.  Kulağından ameliyat olan Filiz Akın’dan da Kaya’ya yanıt geldi. İşte ayrıntılar…

Binnur Kaya'dan Filiz Akın'lı paylaşım geldi.

Yabancı Damat, Avrupa Yakası ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla seyirciyle buluşan başarılı oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

"ÇOCUKLUĞUMUN EN DEĞERLİ HAZİNELERİNDEN"

50 yaşındaki oyuncu, aralarında Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularında Filiz Akın'ın da yer aldığı fotoğrafı yayınladı. Binnur Kaya, paylaşımına "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri... Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notunu düştü.

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

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Filiz Akın da Kaya'nın gönderisine "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem." yorumunda bulundu.

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