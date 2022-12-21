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Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili korkutan haberi sosyal medya hesabından duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili korkutan haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Yeşilçam’ın efsanelerinden Filiz Akın sağlık durumu ile ilgili üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram’dan paylaşım yapan usta oyuncu Filiz Akın, üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla kendisinden alındığını belirtti.

Türk Sineması'nın efsane oyuncularından Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında olan Filiz Akın, geçen Cuma günü bıçak altına yattı.

Usta sanatçı sağlık durumuyla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:

FİLİZ AKIN'DAN ÜZEN HABER

"Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

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