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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız yeni aşkı ile el ele görüntülendi! O da oyuncu çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız yeni aşkı ile el ele görüntülendi! O da oyuncu çıktı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele objektiflere yakalandı. Yıldız'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Çiftin görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok magazin sayfasının yayınladığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi…

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kariyeriyle sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.

YENİ AŞKIYLA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu, şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele kameralara yansıdı.

İKİLİYE YORUM YAĞDI

Yıldız'ın sevgilisi kendisi gibi ünlü çıktı. İkilinin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan fotoğrafa yorum yağdı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE BÜŞRA CEBE

Geçen haftalarda Büşra Cebe ile aşk yaşamaya başlayan Şükrü Özyıldız, kameraları görünce "Teşekkür ederim" dedi.

Oyuncu, kendisine soru soran gazetecilere yanıt vermek istemediğini söyledi. Özyıldız ardından aracına binerek sevgilisi ile oradan ayrıldı.

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