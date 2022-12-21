Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız yeni aşkı ile el ele görüntülendi! O da oyuncu çıktı
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele objektiflere yakalandı. Yıldız'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Çiftin görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok magazin sayfasının yayınladığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi…
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kariyeriyle sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.
YENİ AŞKIYLA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Ünlü oyuncu, şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele kameralara yansıdı.
İKİLİYE YORUM YAĞDI
Yıldız'ın sevgilisi kendisi gibi ünlü çıktı. İkilinin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan fotoğrafa yorum yağdı.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE BÜŞRA CEBE
Geçen haftalarda Büşra Cebe ile aşk yaşamaya başlayan Şükrü Özyıldız, kameraları görünce "Teşekkür ederim" dedi.
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