Gülse Birsel Avrupa Yakası’nın neden bittiğini açıkladı! "Sonsuza kadar da sürebilirdi ama..."

"AVRUPA YAKASI'NI KANAL DEĞİL BİZ BİTİRDİK"

Gülse Birsel, "Avrupa Yakası'nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190'ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; 'Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk.