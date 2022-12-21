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Gülse Birsel Avrupa Yakası’nın neden bittiğini açıkladı! "Sonsuza kadar da sürebilirdi ama..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Gülse Birsel Avrupa Yakası’nın neden bittiğini açıkladı! Sonsuza kadar da sürebilirdi ama...

Avrupa Yakası tam 5 sezon 190 bölüm ekranlara gelmiş ve karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin senaristi Gülse Birsel, Avrupa Yakası ile ilgili hiç bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Birsel, projenin bitirilme kararını kendisinin aldığını dile getirdi.

Gülse Birsel, konuk olduğu bir programda yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kıran Avrupa Yakası dizisi ile ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

SEYİRCİLERİ ŞAŞIRTACAK İTİRAF

Senaryosunu yazdığı ve ana karakterlerinden birisi olduğu Avrupa Yakası dizisi hakkında konuşan Gülse Birsel, dizi seyircisini oldukça şaşırtacak bir itirafta bulundu.

Avrupa Yakası tam 5 sezon 190 bölüm ekranda kalmıştı.

"AVRUPA YAKASI'NI KANAL DEĞİL BİZ BİTİRDİK"

Gülse Birsel, "Avrupa Yakası'nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190'ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; 'Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk.

Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanıyla şerefiyle. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

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