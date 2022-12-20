Müge Anlı canlı yayında doğum gününde yaşadığı feci kazayı anlattı

"ONUN DUALARI SENİ KORUDU"

Müge Anlı dün çok büyük bir kaza atlattığını söyledi. Müge Anlı, "Sonu kötü olabilecek bir kaza atlattım" dedi. Ailesinin endişelendiğini ifade eden Anlı, "Evdekiler bile dediler ki Tuğba o kadar mutlu oldu ki onun duaları seni korudu" dediler.