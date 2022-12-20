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Müge Anlı canlı yayında doğum gününde yaşadığı feci kazayı anlattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Müge Anlı canlı yayında doğum gününde yaşadığı feci kazayı anlattı

Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in başarılı sunucusu Müge Anlı dün hem programının 3000. bölümünü hem de 49. yaş gününü kutladı. Ünlü sunucu Müge Anlı, doğum gününde meğer çok büyük bir kaza atlatmış. Anlı, canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar…

ATV ekranlarının 15 yıldır yoğun ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, geçen gün 49. yaş gününü kutladı.

Anlı, bugünkü programda oldukça büyük bir kaza geçirdiğini dile getirdi. Sevenlerinin yüreğini ağzına getiren ünlü sunucu resmen ölümden dönmüş.

"ONUN DUALARI SENİ KORUDU"

Müge Anlı feci kaza bir kaza atlattı MÜGE ANLI FECİ KAZA BİR KAZA ATLATTI

Müge Anlı dün çok büyük bir kaza atlattığını söyledi. Müge Anlı, "Sonu kötü olabilecek bir kaza atlattım" dedi. Ailesinin endişelendiğini ifade eden Anlı, "Evdekiler bile dediler ki Tuğba o kadar mutlu oldu ki onun duaları seni korudu" dediler.

MÜGE ANLI'DA KANSER HASTASI TUĞBA İÇİN TEDAVİ PARASI TOPLANDI

Kanser hasta Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayrak heba etmişti. Müge Anlı'nın izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti.

Kaza atlatan Müge Anlı, kendisini Tuğba'nın dualarının koruduğunu ifade etti.

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