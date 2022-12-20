Yazar Aydın Ilgaz’a son veda! “En büyük arkadaşımı kaybettim”
Merhum yazar Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Yaza geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ilgaz Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Yazar Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Aydın Ilgaz için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Aydın Ilgaz'ın eşi Nilgün Ilgaz, oğulları Kerem ve Anıl Ilgaz, kızı Elif Ilgaz, sanatçılar Sunay Akın, Ebru Cündübeyoğlu, Hababam Sınıfı oyuncuları, yakınları ve sevenleri katıldı.
"EN BÜYÜK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"
Aydın Ilgaz'ın eşi Nilgün Ilgaz, "En büyük arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Şaka yaptı diye düşünüyorum. Hala daha inanamıyorum. Oturduğu yerde on dakika içerisinde güle oynaya gitmek böyle bir şey. Ona çok yakışır bir ölüm oldu. Ama kabullenmesi çok zor." dedi.
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