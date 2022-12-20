Yazar Aydın Ilgaz’a son veda! “En büyük arkadaşımı kaybettim”

"EN BÜYÜK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Aydın Ilgaz'ın eşi Nilgün Ilgaz, "En büyük arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Şaka yaptı diye düşünüyorum. Hala daha inanamıyorum. Oturduğu yerde on dakika içerisinde güle oynaya gitmek böyle bir şey. Ona çok yakışır bir ölüm oldu. Ama kabullenmesi çok zor." dedi.