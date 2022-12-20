Sibel Can Alihan ile "Kış Masalı" şarkısıyla mahkemelik olmuştu! Sibel Can’ın davasında karar
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, Alihan ile olan davasında karar verildi. Alihan, "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğunu öne sürerek mahkemenin yolunu tutmuştu. İkilinin davasında karar çıktı. İşte ayrıntılar…
Şarkıcı Alihan, Sibel Can'ın okuduğu "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğunu ifade ederek 5 sene önce dava açmıştı. tv100'ün haberine göre; Sibel Can'ın ile ilgilia açılan bir davada bu sabah karar verildi.
"ŞARKI BANA AİT" DEMİŞTİ
Şarkıcı Alihan 5 yıl önce İstanbul Adliyesi Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğu iddia etmiş, hem şarkının bestecisi Adem Gümüşkaya'ya, hem de yorumcusu Sibel Can'a dava açmış ve şarkının izinsiz kullanıldığını belirtmişti.
KARAR VERİLDİ
Beş yıl süren dava bu sabah sonuçlandı.
Sibel Can'ı avukatı Ufuk Sıtkı'nın temsil ettiği davada mahkeme onlarca bilirkişinin imzasının olduğu davayı reddetti.
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