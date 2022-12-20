Sibel Can Alihan ile "Kış Masalı" şarkısıyla mahkemelik olmuştu! Sibel Can’ın davasında karar

"ŞARKI BANA AİT" DEMİŞTİ

Şarkıcı Alihan 5 yıl önce İstanbul Adliyesi Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğu iddia etmiş, hem şarkının bestecisi Adem Gümüşkaya'ya, hem de yorumcusu Sibel Can'a dava açmış ve şarkının izinsiz kullanıldığını belirtmişti.