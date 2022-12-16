Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Kazanan isim 50 bin TL'yi cebine koyacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar en fazla puanı almaya çalışıyor. Hal böyle olunca yarışmayı takip edenler en fazla puan alan isimi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım
2. gün yarışmacısı : Aysel Hanım
3. gün yarışmacısı : Belia Hanım
4. gün yarışmacısı : Sevilay Hanım
5. gün yarışmacısı : Levent Bey
16 ARALIK YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.
YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı.
Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim açıklandığında haberimizde olacak.
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
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