Reklam Kurulu harekete geçti! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’e ceza







Şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, Gamze Erçel'in hesabından 7 Temmuz'da yapılan üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının sosyal medya hesabının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.