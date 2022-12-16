Reklam Kurulu harekete geçti! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e ceza
Ünlü isimler “Reklam Kurulu”nun radarına takıldı! Gamze Erçel’e 155 bin 712 TL ceza kesildi. Gülben Ergen, Sedef Kasabalı ve Nisa Bölükbaşı’nın ise reklamları durduruldu.
Son dönemde fahiş fiyatların yanı sıra vatandaşı aldatmaya yönelik reklamları nedeniyle de gündeme gelen zincir marketlerin ardından, bazı ünlüler de Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu'ndan ceza aldı.
Ünlülerin örtülü reklamlarına "dur" diyen Reklam Kurulu, Hande Erçel'in sosyal medya fenemoni olan kardeşi Gamze Erçel 155 bin 712 lira ceza kesti.
Ayrıca, Gülben Ergen, Sedef Kasabalı ve Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı örtülü reklamlara da 'durdurma' cezası verildi.
Şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, Gamze Erçel'in hesabından 7 Temmuz'da yapılan üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının sosyal medya hesabının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.
Bu hareket ile markaya ve ürünlerine yönlendirme yapmak suretiyle markanın örtülü reklamının yapıldığını değerlendiren Kurul, Gamze Erçel 155 bin 712 lira ceza keserken, söz konusu reklamlara da 'durdurma' cezası uyguladı.
Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'la 2004 ve 2012 yılları arasında evli kalmıştı.
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